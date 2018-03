Германский фонд маршала Соединенных Штатов признали нежелательным в России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минюст признал нежелательной в России работу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, сообщается на сайте ведомства.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF) (Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, США)" — говорится в сообщении.

Как говорится на сайте НКО, она была создана в 1972 году для "укрепления трансатлантического сотрудничества … в духе Плана Маршалла" и "поддержки гражданского общества на Балканах и в регионе Черного моря посредством укрепления демократических инициатив, законности и регионального сотрудничества".

У GMF есть отделения в Берлине, Париже, Брюсселе, Белграде, Анкаре, Бухаресте, Варшаве, Братиславе, Турине и Стокгольме. Одно из ближайших мероприятий GMF – публичная дискуссия в Вашингтоне на тему "Внешняя политика Владимира Путина на новом президентском сроке".