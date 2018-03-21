Дума поддержала расширение оснований для запрета на въезд иностранцев в РФ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможный запрет въезда в РФ для иностранцев, если компетентный российский орган вынес решение о замораживании их средств или имущества в рамках законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Документ вносит изменения в статью 26 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которая предусматривает возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в Россию.

Такое решение может быть вынесено, если "в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", следует из текста проекта закона.

Принятие документа не потребует дополнительных финансовых расходов федерального бюджета, отмечают его авторы.