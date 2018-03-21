Путин и Трамп не обсуждали новые договоренности по ограничению вооружений

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность новых договоренностей по ограничению вооружений, но было зафиксировано согласие двух лидеров в вопросе о нежелательности каких-то гонок вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений. И в данном случае, опять же, было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений", — заявил Песков журналистам в среду.

На просьбу уточнить, шла ли речь о возможности начала работы над новыми договоренностями, ограничивающими взаимные вооружения, пресс-секретарь президента отметил: "Не шла".