Путин и Трамп обсудили необходимость встречи, рассказал Песков

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о том, что количество проблемных вопросов диктует необходимость их встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

"Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках проведения российско-американского саммита с участием лидеров стран.