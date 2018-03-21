Нового мэра Калининграда выберут 18 апреля

КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Имя нового главы Калининграда станет известно 18 апреля после заседания городского совета, на котором депутатам предстоит проголосовать за одну из кандидатур, прошедших конкурсный отбор, сообщил журналистам председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

Ранее в среду мэр Калининграда Александр Ярошук объявил о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на новое место работы на федеральном уровне.

"С 23 марта по 5 апреля — это время для подачи документов от кандидатов на пост главы Калининграда на конкурс, 16 апреля будет заседание комиссии, 18 апреля на заседании городского совета депутатам предстоит голосованием выбирать нового главу города из кандидатур, прошедших конкурсный отбор, и с 18 апреля у нас уже будет законный глава городского округа", — сказал Кропоткин.

В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Согласно закону, главу города теперь выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда. Кандидатуру прежнего главы города, Александра Ярошука, депутаты подержали тайным голосованием 29 ноября 2017 года из трех кандидатур, одобренных конкурсной комиссией.