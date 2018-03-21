СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

"Заместитель губернатора Вячеслав Гладков действительно написал заявление об уходе", — сказал собеседник агентства.

Официально в правительстве региона информацию об отставке не подтвердили и не опровергли. Комментарием самого Гладкова РИА Новости не располагает.

"У меня нет информации об увольнении Гладкова", — сказал в свою очередь РИА Новости пресс-секретарь губернатора Григорий Буйлов.

Общественники города, которые активно сотрудничали с вице-губернатором Гладковым, обнародовали на своих ресурсах обращение к губернатору с просьбой не допустить ухода Гладкова. Об этом, в частности, говорится в обращении общественного движения Севастополя "Доброволец", где Гладков, пришедший на работу в Севастополь из Пензенской области, назван "нашим" и умеющим слышать людей.

Гладков в Севастополе отвечал за организацию взаимодействия губернатора города с администрацией президента РФ и федеральными органами власти, занимался вопросами обеспечения деятельности губернатора и правительства Севастополя, курировал внутреннюю политику. Он работал в городе с 2016 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>