Итоги выборов позволят Путину работать более эффективно, заявил Володин

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим результат на выборах главы государства действующего президента РФ Владимира Путина и отметил, что итоги выборов позволят ему более эффективно решать стоящие перед Россией задачи.

"Это исторический результат, потому что впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны. И это очень важно, потому что вы знаете, какие задачи и вызовы стоят перед Россией. Все это позволит президенту более эффективно работать и решать эти задачи", — сказал Володин, открывая пленарное заседание ГД в среду.

Спикер ГД отметил, что для России как для страны с президентской формой правления важно, чтобы "во главе государства был человек, поддержанный большинством населения".

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.