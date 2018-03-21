МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить график работы Госдумы, отказавшись от каникул и введя рабочий день с 9.00 до 21.00.
Парламентарий также выступил с критикой поведения некоторых депутатов, назвав происходящее в зале пленарного заседания "детским садом".
"Много раз уже просил, чтобы депутаты с уважением относились друг к другу. Вот эти хождения, стоят там, там пара стоит. Перед нами встанут двое, мы вообще не видим ни президиум, ни докладчика. Но зачем такое неуважение… такой детский сад напоминает мне иногда. Может показать парламент, что он приступил к работе? Или будут хождения, неуважения друг к другу, шепот, гвалт", — сказал он.