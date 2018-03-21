Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить график работы Госдумы, отказавшись от каникул и введя рабочий день с 9.00 до 21.00.

"Не надо вообще каникулы устраивать, давайте работать каждый день с девяти до девяти, как я на дебатах один выступал. Они все слабые, ушли, так сказать, не могут. Не хватает мощи и силы? Не надо участвовать в выборах президента. Не хватает здоровья быть депутатом Госдумы? Пожалуйста, не надо", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания в среду.

Парламентарий также выступил с критикой поведения некоторых депутатов, назвав происходящее в зале пленарного заседания "детским садом".

"Много раз уже просил, чтобы депутаты с уважением относились друг к другу. Вот эти хождения, стоят там, там пара стоит. Перед нами встанут двое, мы вообще не видим ни президиум, ни докладчика. Но зачем такое неуважение… такой детский сад напоминает мне иногда. Может показать парламент, что он приступил к работе? Или будут хождения, неуважения друг к другу, шепот, гвалт", — сказал он.