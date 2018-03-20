Россия ратифицировала конвенцию Совета Европы по здравоохранению

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова вручила во вторник генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду ратификационную грамоту о присоединении России к конвенции Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения, сообщили РИА Новости в Совете Европы.

"Конвенция вступит в силу для Российской федерации 1 июля 2018 года", — добавили в Совете.

Конвенция "Медикрим" (MEDICRIME Convention) представляет собой международный договор, созданный по инициативе Совета Европы, который обеспечивает рамки для сотрудничества на национальном и международном уровнях и устанавливает превентивные меры с целью их использования организациями государственного и частного сектора. Конвенция также предусматривает создание контрольного органа для надзора за ее осуществлением государствами-участниками.

Ранее законопроект о ратификации конвенции был принят Госдумой РФ.

Россия стала десятой страной-членом Совета Европа, ратифицировавшей конвенцию.

Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.