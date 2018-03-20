Володин сообщил о планах корректировки порядка работы Госдумы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об изменении порядка работы нижней палаты парламента, согласно которому пленарные заседания будут перенесены со среды и пятницы соответственно на вторник и четверг, а заседания Совета Думы со вторника и четверга на понедельник и среду.

"Есть предложение в понедельник проводить Совет Думы в 14 часов, во вторник и четверг — пленарные заседания. В среду — Совет Думы в 12 дня", — сказал Володин журналистам.

Он отметил, что внести корректировки было предложено, исходя из большого запроса на работу в регионах. Также, по его словам, данное предложение было поддержано всеми фракциями.