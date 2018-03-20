Москва готова к диалогу с США, заявил Рябков

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает, что после успешного проведения выборов президента РФ подход к взаимодействию с Москвой в Вашингтоне изменится и благодаря российско-американскому взаимодействию удастся улучшить ситуацию в мировой политике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я очень рассчитывав на то, что результат, который показан на этих выборах, причем не только в России, но повсеместно за рубежом, он станет фактором, который все-таки изменит направление движения, направление мысли некоторых политиков в США, которые одержимы идеи "изоляции" России", — заявил он журналистам.

"Россия открыта к диалогу, президент Путин неоднократно говорил, что любые трудности и проблемы разрешимы. Есть серьезные вопросы, которыми просто нельзя не заниматься совместно. Без российско-американского взаимодействия мир гораздо нестабильнее и в некоторых аспектах опаснее. Мы считаем, что работа, которая может быть проделана, радикально изменит атмосферу на планете, если мы добьемся хотя бы первых результатов в этом плане", — добавил Рябков.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.