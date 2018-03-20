В Думе поддержали проект о нарушении мер антитеррористической безопасности

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе мест массового пребывания людей.

Проектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей, а также за воспрепятствование соблюдению таких мер лицами, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность выполнения этих требований, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.

Как отмечается, наказание предусматривает штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (или дисквалификацию до трех лет), для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях такой категории наделяются должностные лица органов внутренних дел, органов ФСБ и должностные лица войск Росгвардии. Рассмотрение дел об административных правонарушениях по этой статье возлагается на судей.