Володин рассказал о биометрической регистрации депутатов в зале заседаний

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Скоро будут презентованы новые рабочие места депутатов Госдумы в зале пленарных заседаний с системой биометрической регистрации, которые появятся там после его реконструкции, рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В рамках подготовки этого проекта (реконструкции зала пленарных заседаний ГД – ред.) мы отдельно выделили ту часть, которая называется "Рабочее место депутата". Эту работу мы ведём с лучшими специалистами. У нас будет, в том числе, предусматриваться, в том числе, и биометрическая регистрация. Думаю, что через некоторое время мы сможем презентовать будущее рабочее место депутата", — сказал он.

Председатель ГД также прояснил некоторые технические подробности работы новой системы регистрации.

"Биометрическая регистрация предполагает не по сетчатке глаза регистрацию, а по лицу. И когда я говорил о том, что у нас с вами в этой части (показывает на область глаз) надо смотреть не глаз, а то, что вокруг глаза 364 точки, которые сканируются. И, в том числе, по этому определяется идентификация человека", — отметил Володин.