Володин считает Зюганова незаменимым

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает незаменимым лидера КПРФ Геннадия Зюганова как кандидата в президенты РФ от компартии.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,78%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

За Грудинина, впервые баллотировавшегося на пост главы государства, в целом по стране проголосовали более 8,6 миллиона избирателей, при этом кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов в 2012 году в целом по стране набрал 17,18% или более 12,3 миллиона голосов.

"Некоторые партии выдвинули кандидатов, которые впервые участвуют в избирательной кампании. Допустим, для КПРФ можно было бы, анализируя итог участия нового кандидата, сказать, что поиск лучшего кандидата — враг хорошего. Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет", — заявил журналистам Володин.

Он отметил, что Зюганов всегда набирал больший процент голосов на президентских выборах.

"Выдвигая кандидата от политической партии, нужно все-таки исходить из того, что он должен в первую очередь соответствовать требованиям той политической партии и тех, кто объединился в политическую силу, в их представлении", — сказал спикер Госдумы.

Как подчеркнул Володин, кандидат в первую очередь опирается на ту электоральную базу, которая поддержала партию за ее мировоззрение и позицию.