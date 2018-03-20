ОП предложила распространить общественное наблюдение на все уровни выборов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общественная палата РФ предлагает внести поправки в законодательство, чтобы распространить общественное наблюдение на все уровни выборов, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Я думаю, что система (общественного наблюдения) сработала именно для профилактики нарушений… Опыт хороший, и сейчас мы здесь обсуждаем с законодателем, как этот опыт расширить на все выборы, которые проходят в Российской Федерации", — сказал Фадеев журналистам в ходе форума наблюдателей Общественной палаты во вторник.

Он отметил, что законодатели в этом вопросе пока поддерживают общественников.

"Я считаю, что мы должны выступить с инициативой, обратиться к законодателю, чтобы соответствующие поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав и в законы регионов были внесены. В сентябре предстоит очередной день голосования, значительное число губернаторов будет избираться. Мы считаем правильным, чтобы на этих выборах общественные наблюдатели тоже сработали", — заявил Фадеев.