Путин не планирует встречу с высланными из Британии российскими дипломатами

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока не запланирована встреча с высланными из Великобритании российскими дипломатами, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока, вроде бы, у нас нет таких встреч. Идет рабочий график. Пока нет, таких встреч нет", — сказал Песков.

Ранее, дважды выступая в парламенте, глава правительства Великобритании Тереза Мэй возложила на РФ ответственность за отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер Соединенного Королевства не представила доказательств своих обвинений, следствие по делу Скрипаля также не может назвать подозреваемых. Тем не менее, в качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов.

