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Политика

"Подошли креативно": как в регионах выбирали президента страны

19:4019.03.2018
(обновлено: 19:44 19.03.2018)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанкУрны для голосования на выборах президента РоссииУрны для голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Избиратели в большинстве российских регионах встретили выборы президента креативно, с песнями, выставками, ярмарками. В каждой области, республике, крае могут похвастаться своими интересными фактами о состоявшихся выборах.

И цирк, и мамы, и "моржи"…

Цирк братьев Запашных отправился голосовать в Тверь. В день выборов президента России известный коллектив находился на гастролях в Тверском государственном цирке. По этой причине представители прославленной цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные заранее позаботились о том, чтобы вся труппа имела возможность проголосовать по месту фактического пребывания.

"Это ребята из самых разных регионов страны, но все проголосовали на одном избирательном участке — в Твери. Вообще, для нас с братом Тверь — особый город. Можно сказать, мы сами наполовину отсюда, ведь здесь родились наша мама Татьяна Запашная и наша бабушка, Людмила Семеновна Волохатова", — приводит слова Аскольда Запашного пресс-служба правительства Тверской области.

В Тверской области особо и ход выборов в родильном доме №5 областной столицы. В день голосования здесь появилось на свет трое малышей, но это не помешало осуществить свой выбор ни молодым мамам, ни персоналу. Явка на этом участке голосования составила 100%.

В трех тысячах километрах от Твери — в Бийске Алтайского края международных наблюдателей больше всего впечатлило голосование в санатории, где отдыхают люди из разных регионов страны. Голосовать они приходили с банными полотенцами, чтобы после отправиться на процедуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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"Алтайская пресса очень активно освещала выборы. Любопытных сюжетов было много. Конечно, не остались незамеченными барнаульские "Белые медведи" — наши "моржи", любители марафонского зимнего плавания. Они пришли в избирательную комиссию в своих фирменных костюмах — купальниках и плавках. Это для них уже традиция", — рассказал РИА Новости начальник управления по информационной работе правительства Алтайского края Максим Герасимюк.

По его словам, креативно подошли к выборам и в Косихинском районе края. Там жители сами организовали конкурс конных повозок "Едем президента выбирать". Одной из главных задач было помочь людям добраться до участка не только быстро, но и весело. Чтобы принять участие в конкурсе, владельцам саней и лошадей надо было украсить свои повозки и пригласить музыкантов, чтобы на выборы ехать с песнями.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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А вот в Якутии волонтеры Алданского района прокладывали "дорогу на выборы" в условиях непогоды. В акции, нацеленной на помощь пенсионерам и пожилым людям, приняли участие представители одной из общественных организаций республики.

"Как и в других регионах России, даже в отдаленных районах, устраивались концерты, праздничные выступления. Повсюду к дню выборов подходили инициативно, креативно. Например, в средней школе Усть-Неры подготовили выставку, посвященную 100-летию дополнительного образования. Преподаватели разных творческих направлений провели мастер-классы, а руководитель кружка парикмахеров вместе со своими воспитанницами даже делали прически представительницам прекрасного пола", — рассказал РИА Новости специалист по работе со СМИ "Сахамедиа" Андрей Никитин.

Долгожители, молодожены и спортсмены

В Мордовии жители Лямбирского района удивляли нарядами. Люди пришли на избирательный участок в национальных украинских костюмах, чтобы напомнить о своих корнях. В 1914 году их поселение было основано украинскими переселенцами из Черниговской губернии.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Как и в других регионах, на избирательные участки пришли и наши долгожители.Федор Петрович Анашкин, прошедший две войны — Финскую и Великую Отечественную, недавно отметил столетний юбилей. И как всегда в строю, он выборы не пропускает. В Саранске обозреватель местного телевидения Павел Степаненко впервые пошел на выборы как российский гражданин — в 2014 году он приехал с семьей с Донбасса. И сам же снял сюжет о своих первых выборах в России. А еще наши земляки — сотрудники компании, производящей светотехнику, — голосовали в Африке, в Бурунди, где сейчас находятся в командировке", — рассказали в пресс-службе правительства Мордовии.

В свою очередь, в Дагестане с гордостью отмечают высокую явку в самом высокогорном селе Европы — селе Куруш, расположенном на высоте 2560 метров над уровнем моря. Жители этого уникального местечка продемонстрировали не только явку в 96%, но и любовь к песням и танцам, поучаствовав в концертной программе, организованной на самом высокогорном избирательном участке Северного Кавказа и России в целом.

"У нас много позитива связано с выборами. Как не сказать про Муслимат Абдуллаеву, которой 118 лет! Эту бабушку из села Урзиг Табасаранского района вся республика знает! В 1900 году она родилась! Всё на своем веку повидала! И до сих пор в здравом уме и твердой памяти. Восемь детей родила и вырастила, 190 внуков и правнуков у нее! Это наша гордость. И, конечно, в день выборов к ней было повышенное внимание и со стороны властей, и со стороны прессы, потому что таких избирателей-долгожителей еще поискать. Другой пример — молодожены в поселке Тарки пришли на участок прямо в день свадьбы", — поделился представитель правительства Дагестана.

Высокогорными участками и избирателями-долгожителями славится и Северная Осетия. Так, в селении Галиат на высоте 2025 метров над уровнем моря постоянно проживает всего две семьи. Находится оно на месте древнего полуразрушенного города. И это самый необычный избирательный участок региона.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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"Что же касается возрастных рекордов прошедших выборов, в разных районах республики проголосовали три женщины-долгожительницы — 98, 100 и 102 лет!", — отметили в администрации Северной Осетии.

В Тамбовской области героями новостей, наряду с кандидатами в президенты, стали спортсмены. Всей командой во главе с капитаном Романом Кулаевым отдать свои голоса на выборах пришли баскетболисты клуба "Тамбов". В полном составе проголосовали и хоккеисты одноименного клуба.

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