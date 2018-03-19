Титов заявил, что останется бизнес-омбудсменом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что продолжит работать в этой должности и после выборов.

"Я продолжаю работать, я был назначен на второй срок летом этого года, пока никаких вопросов не возникало", — сказал Титов журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с другими кандидатами на состоявшихся выборах главы государства.

Титов подчеркнул, что у него остались незавершенные дела в должности, поскольку в аппарат поступило множество обращений от предпринимателей.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.