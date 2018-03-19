В ГД считают, что руководить единым следственным органом будут "новые лица"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Руководством единого следственного органа в случае его создания в РФ будут назначены новые лица, которые смогут обеспечить качественное расследование уголовных дел, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР).

Ранее руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов выразил уверенность, что в России готовится реформа по созданию единого следственного органа на базе Следственного комитета. До этого в СМИ появилась информация, что единый орган следствия якобы должен возглавить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Выборный отметил, что назначение руководителей единого следственного органа относится к компетенции президента РФ Владимира Путина.

"Мне тяжело сказать, кто это может быть, но мне кажется, если будет создан такой орган, то это будут новые лица, которые отвечают запросам времени, а главное, чтобы качество следствия было на высоком уровне, потому что это гарантия правосудия… Учитывая те претензии, которые есть сегодня к качеству следствия, я думаю, что там должны появиться новые лица", — заявил РИА Новости парламентарий.

Он в целом считает целесообразным создание такого органа, но отмечает необходимость обеспечить при этом высокое качество расследование уголовных дел.

"Это может быть единый центр… чтобы не было сложностей с подследственностью, с подведомственностью, чтобы можно было оперативно принимать решение, какое подразделение на каком уровне будет заниматься расследованием того или иного уголовного дела. В этом есть целесообразность, но главное здесь в другом: здесь важно достичь принципа неотвратимости наказания, чтобы этот орган мог обеспечить высокое качество расследования", — подчеркнул Выборный.