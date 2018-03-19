Тамбовщина на выборах показала лучший процент поддержки президента в ЦФО

ТАМБОВ, 19 мар — РИА Новости. В Тамбовской области в поддержку действующего президента России проголосовали 81,81% жителей, сообщил глава администрации области Александр Никитин, комментируя итоги президентской избирательной кампании.

"Главные выборы страны показали абсолютный рекорд поддержки действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. По России — это около 77%, а по Тамбовской области — 81,81%. Наш регион дал лучший показатель в Центральном федеральном округе", — сказал Никитин, слова которого процитировали РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

По словам главы региона, это впечатляющий результат, но он не является неожиданным.

"Я горд за такое единение жителей области, проявление гражданской позиции и благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Люди проголосовали за того, кому доверяют, кто сделал государство сильным, конкурентоспособным, социально ориентированным, с большим будущим. Россия сегодня — лидер на международной арене. Победа Владимира Путина означает еще большее развитие стратегии народосбережения, старт новой технологической революции", — отметил глава региона.

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