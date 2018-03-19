Рабочая группа представит Совету ГД план реализации послания президента

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Межфракционная рабочая группа под руководством первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова в четверг представит план реализации послания президента РФ Федеральному собранию, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В ГД сформирована межфракционная рабочая группа во главе с вице-спикером Александром Жуковым, которая, несмотря на региональную неделю, продолжала собирать предложения от фракций… и комитетов ГД. Завтра эта группа соберётся на очередное заседание. И я думаю, что уже в четверг представит Совету ГД план работы по реализации послания президента РФ", — сказал парламентарий.

В свою очередь, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов отметил важность законодательного обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса, роста экономики, а также повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.

"С нашей стороны, стороны фракции "Едина Россия"в Государственной Думе Российской Федерации, важно законодательно обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса и самореализации граждан, роста экономики, повышения уровня благосостояния и качества жизни россиян. Самое главное — обеспечить эффективную социальную адресную поддержку тех граждан страны, которые действительно в этом нуждаются", — приводит слова Неверова пресс-служба фракции ЕР.