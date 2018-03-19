Президенты России и Армении подтвердили готовность укреплять сотрудничество

Президент Армении Серж Саргсян и президент РФ Владимир Путин во время подписания совместных документов по итогам российско-армянских переговоров. 3 сентября 2013

Президент Армении Серж Саргсян и президент РФ Владимир Путин во время подписания совместных документов по итогам российско-армянских переговоров. 3 сентября 2013

ЕРЕВАН, 19 мар – РИА Новости. Президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора подтвердили готовность укреплять двустороннее сотрудничество, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Саргсян провел сегодня телефонный разговор с избранным президентом РФ Владимиром Путиным и еще раз тепло поздравил его с переизбранием. Главы двух союзнических государств – стратегических партнеров подтвердили готовность последовательно углублять и укреплять межгосударственные отношений и сотрудничество", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

По данным пресс-службы, стороны также подтвердили решимость продолжать усилия, нацеленные на установление мира и стабильности в регионе.

Выборы президента России прошли в воскресенье. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов).