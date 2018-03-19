Путин поговорил по телефону с рядом иностранных лидеров

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с рядом иностранных лидеров, в том числе с премьером Индии Нарендрой Моди, они поздравили его с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялись телефонные разговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, президентом Республики Армения Саргсяном, президентом Республики Беларусь Лукашенко, премьер-министром Республики Индии Моди, президентом Киргизской Республики Жээнбековым, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Республики Таджикистан Рахмоном, президентом Республики Узбекистан Мирзиёевым, премьер- министром Японии Абэ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры тепло поздравили Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту. Кроме того, в беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

Сообщается, что Путину продолжают поступать письменные поздравления с переизбранием на пост президента России от глав зарубежных государств.

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>