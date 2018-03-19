Визовый центр Великобритании в Петербурге продолжит выдавать документы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Визовый центр посольства Великобритании в Санкт-Петербурге продолжает принимать и выдавать документы в прежнем режиме, сообщается на сайте центра.

"В связи с высылкой из России 23 британских дипломатов спешим сообщить вам следующее: визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме, речь идет о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге, что никак не влияет на оформление виз. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет", — говорится в сообщении.

Визовый центр рекомендует оформлять документы заранее. "Возможно, произошедшее повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому мы рекомендуем начинать оформление заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки", — сообщается на сайте центра.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".