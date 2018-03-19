Визовый центр Великобритании в Петербурге продолжит выдавать документы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Визовый центр посольства Великобритании в Санкт-Петербурге продолжает принимать и выдавать документы в прежнем режиме, сообщается на сайте центра.
Визовый центр рекомендует оформлять документы заранее. "Возможно, произошедшее повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому мы рекомендуем начинать оформление заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки", — сообщается на сайте центра.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.