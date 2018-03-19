ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни считает, что результаты президентских выборов в России свидетельствуют об определенной стабильности в этой стране, и ждет от главы российского государства "мирных шагов", сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.

"Россияне выразили мощную поддержку Владимиру Путину, о чем говорит не только процент набранных им голосов, но и показатели явки. Эти цифры поддержки говорят о том, что Путин – это избранный самими россиянами лидер. Поддержка более 70 процентов и высокая явка свидетельствуют об определенной стабильности в России", — отметил Сойни, находящийся в понедельник в Брюсселе на заседании совета ЕС по иностранным делам. Также министр добавил, что от нового срока президентских полномочий Владимира Путина ждет "мирных шагов".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% по итогам обработки 99,84% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Остальные три кандидата — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрали менее 1% голосов избирателей каждый.