Мутко ответил на вопрос, рассчитывает ли войти в новый состав правительства

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, говоря о том, рассчитывает ли он войти в новый состав кабмина, заявил, что действующему правительству и ему нет необходимости рассчитывать на что-то, нужно просто работать.
По его словам, президент дальше сам определится насчет структуры и состава правительства: "Это уже его выбор". "Мы — люди, которые должны сейчас завершить работу, чтобы было стабильно, спокойно", — отметил вице-премьер.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. По предварительным данным, явка составила 67,47% — 73,36 миллиона человек.
Ранее Путин заявил, что об изменениях в составе правительства будет объявлено после инаугурации.