Совфед утвердит план реализации послания президента Федеральному Собранию

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Совет Федерации утвердит в ближайшее время план реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"У нас готов проект плана реализации послания, после его доработки с участием экспертного сообщества и специалистов в разных сферах в ближайшее время мы его утвердим", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, этот план станет дорожной картой для каждого сенатора и комитета палаты.

"Перед нами в послании была поставлена очень важная задача. Федеральное собрание должно создать новую нормативно-правовую базу, которая позволит оперативно, без раскачки решать поставленные в послании задачи", — пояснила Матвиенко.