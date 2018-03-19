Россия попросила Нидерланды выдать бывшего совладельца "Витас-банка"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. РФ направила запрос Нидерландам о выдаче бывшего председателя совета директоров и совладельца Витас-банка Василия Баринова по обвинению в хищении у банка 570 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос агентства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации 25.01.2018 направлен запрос в Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов о выдаче Баринова Василия Александровича для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, информация о результатах рассмотрения запроса Нидерландами в Генеральную прокуратуру РФ пока не поступала.

По данным Генпрокуратуры РФ, Баринов обвиняется в том, что, будучи председателем "Витас-банка", с помощью подельников обманывал и злоупотреблял доверием подчиненных сотрудников и под предлогом выдачи кредитов фиктивным организациям похитил 570 миллионов рублей. Таким образом, по мнению следователей, "Витас-банк" понес ущерб в особо крупном размере.