Россия попросила Нидерланды выдать бывшего совладельца "Витас-банка"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. РФ направила запрос Нидерландам о выдаче бывшего председателя совета директоров и совладельца Витас-банка Василия Баринова по обвинению в хищении у банка 570 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос агентства.
Как уточнили в пресс-службе, информация о результатах рассмотрения запроса Нидерландами в Генеральную прокуратуру РФ пока не поступала.
По данным Генпрокуратуры РФ, Баринов обвиняется в том, что, будучи председателем "Витас-банка", с помощью подельников обманывал и злоупотреблял доверием подчиненных сотрудников и под предлогом выдачи кредитов фиктивным организациям похитил 570 миллионов рублей. Таким образом, по мнению следователей, "Витас-банк" понес ущерб в особо крупном размере.