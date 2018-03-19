МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вряд ли возможно говорить о том, что конфликтные ситуации с другими странами могут повлиять на внутренние дела России, в том числе — на формирование правительства, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говорить о каком-то существенном влиянии, скажем так, международных дел на эти процессы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, о чем, собственно, президент и говорил, и поэтому, скажем так, говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с Великобританией на формирование нового состава российского правительства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.