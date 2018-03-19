Александр Гусев: Воронежская область показала хорошую явку на выборах

ВОРОНЕЖ, 19 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев отметил хорошую явку избирателей в регионе на президентских выборах и заявил, что голосование прошло в спокойном режиме, сообщает областное правительство.

Окончательная явка на выборах в Воронежской области составила, как пояснил РИА Новости представитель облизбиркома, 64,56%. Владимир Путин в Воронежской области набрал, по данным облизбиркома, 943 тысячи 947 голосов (78,94%), вторым оказался Павел Грудинин — 134 тысячи 705 голосов (11,26%), третьим — Владимир Жириновский с 64 тысячами 19 голосами (5,35%).

"Хочу поблагодарить всех жителей Воронежской области, кто сегодня пришел на избирательные участки – таких достаточно много. Я думаю, что, по крайней мере, в обозримом временном периоде это будет лучший результат по явке за последние годы. Хочу поблагодарить прессу за объективное освещение выборов. На самом деле все было организовано законно, и нарушений, которые хоть как-то могли бы повлиять на результат выборов, у нас точно не было", — сказал Гусев.

По его словам, на избирательных участках все проходило "строго по закону".

"Мелкие попытки спровоцировать работников участковых комиссий были, но они не носили системного характера и серьезного влияния на работу комиссий не оказывали. В целом все прошло очень спокойно", — добавил глава региона.

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