Жириновский ожидает ухудшения отношений России и Британии

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Руководитель ЛДПР, кандидат на выборах президента Владимир Жириновский считает, что отношения России с США и Великобританией будут ухудшаться.

"Они (отношения) будут дальше ухудшатся. Я давно предлагал перейти к более жесткому стилю отношений с ними", — сказал Жириновский в ходе марафона "Ночь выборов".

"Отношения будут ухудшаться, потому что они должны на чем-то зарабатывать, а самый легкий заработок — война, а войны нет. В Сирии чуть-чуть стреляют… нужна более мощная война", — считает он.