В Москве Путин набирает 71,15% голосов после обработки 9,36% бюллетеней

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин лидирует в Москве, набрав в ходе выборов 71,15% по итогам обработки 9,36% бюллетеней, на втором месте идет Павел Грудинин — 12,01% проголосовавших, заявил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Путин набирает 71,15% в результате обработки 9,36% бюллетеней, далее Павел Грудинин — 12,01%", — сказал Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

Согласно данным столичного избиркома, Владимир Жириновский набирает 4,81% голосов, на четвертом месте в столице Ксения Собчак — 4,06% проголосовавших.

Выборы президента России проходили 18 марта‬ по всей стране. В столице были открыты более 3,6 тысячи избирательных участков.

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