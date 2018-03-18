В Совфеде приветствовали намерение Лондона наладить диалог по Скрипалю

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество с Великобританией в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также обстоятельств смерти Николая Глушкова; верит, что Лондон действительно предоставит РФ доступ к сведению, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания хотела бы совместно с российской стороной расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова, готова предоставить Москве доступ к расследованию.

"Мы готовы к такому сотрудничеству и очень верим, что Лондон действительно готов такой доступ предоставить и готов тоже к такому сотрудничеству", — заявил Джабаров. "Мы видим в этом, наконец, шаг к нормализации отношений с нами. Видимо, они действительно включили голову и поняли, что слишком круто забрали. Думаю, это произошло, потому что на них надавили партнеры", — добавил Джабаров.

Он подчеркнул, что российские следователи хотели бы изучить образцы отравляющего вещества, от которого пострадали Скрипали, и "установить истину в этом деле".

"Нам нужны любые данные", — заявил сенатор.