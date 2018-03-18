Посол России: Лондон считает дело Скрипаля "маленькой победоносной войной"

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность, однако это не сработает, считает российский посол в Британии Александр Яковенко.

"Весьма вероятно, кабинет рассматривает этот кризис в качестве "маленькой победоносной войны", чтобы заработать очки внутри страны — но это не выйдет", — заявил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday.

Российский посол предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой.

"Россия обладает стратегическим терпением. Посыл таков — расследуйте, прежде чем обвинять. Бряцание оружием не решает основных проблем, вроде переговоров по Brexit, но делает "глобальную Британию" менее глобальной в случае ограничения диалога с Россией", — пояснил он.