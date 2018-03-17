Посол России в Лондоне: дело Скрипаля дискредитирует премьера Британии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко считает, что дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля дискредитирует премьера Великобритании Терезу Мэй и британское правительство.

"Нам интересно, до какой степени британцы будут скрывать информацию", — сказал он в программе "Итоги недели" на НТВ

"Продержаться публично на таких позициях фактически невозможно. Это дискредитирует премьер-министра Великобритании, дискредитирует правительство. Это новые реалии британской политики", —добавил он.

"Я думаю, что на эту колоссальную провокацию против России брошены все силы, все возможности этой страны… Это, естественно, скажется на международном авторитете этой страны ", — сказал посол.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. При этом Великобритания скрывает все данные по ходу расследования, в том числе сведения о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это дает возможность английской стороне делать самые громкие заявления, не беспокоясь о доказательствах и ссылаясь на секретность.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.