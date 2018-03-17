МИД об ответе Лондону: решения принимались с учетом возможных последствия

МОСКВА, 17 мар-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказываясь по теме российского ответа Лондону, отметила, что решения принимались обдуманно, учитывая возможные последствия.

Комментируя в программе "Вести в субботу" ситуацию, она указала, что "любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры.

"Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась", —отметила она.