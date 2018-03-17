Володин назначил нового советника

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил бывшего председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина своим советником, сообщается на сайте Госдумы.

"Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов — по конституционному законодательству и государственному строительству. Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", — говорится в сообщении.

Владимир Плигин занимал пост председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной думы шестого созыва.