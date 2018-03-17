В Госдуме ответили на слова Порошенко о девяти граммах свинца

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Когда горят танки ВСУ в Донбассе, президенту Украины Петру Порошенко остается лишь угрожать России, потому что с ней воевать точно не придется, заявил в интервью RT зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Так депутат отреагировал на слова Порошенко, который ранее заявил о готовности Украины "дать отпор" в случае "нападения" России. По словам президента, для каждого, кто придет в страну "с мечом", припасены девять граммов свинца.

Бальбек связал высказывания Порошенко с желанием Киева переключить внимание украинцев с реальных проблем на вымышленные.

"Главная цель подобных заявлений — это подбадривание населения, что не все так плохо, и воспитание молодежи по принципу "все будет наше, дайте только время". Причем у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов", — пояснил депутат.

Он указал на то, что даже выражение "девять граммов" украинский президент позаимствовал из песни героя фильма "Белое солнце пустыни".

С 24 февраля на Украине действует закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". В российском МИД эти утверждения называли "публичными бездоказательными инсинуациями".

Документ также дает президенту Украины право применять военную силу на востоке страны без объявления войны. Кроме того, из закона исключен пункт о приоритете Минских соглашений в урегулировании конфликта на Донбассе.