Путин передал председателю Китая, что будет рад новым встречам с ним

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики и отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, сообщила пресс-служба Кремля.
"Это решение Всекитайского собрания народных представителей стало еще одним свидетельством вашего высокого авторитета, признания ваших заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите ее интересов на международной арене", — говорится в поздравлении.
Путин отметил "достигнутый за последнее время во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем", которые стали настоящим образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества ведущих держав.
Президент РФ также передал председателю КНР, что будет рад новым встречам с ним, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении совместными усилиями российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наполнении его новым содержанием, что послужит благополучию дружественных народов двух стран и будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.