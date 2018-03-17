Путин передал председателю Китая, что будет рад новым встречам с ним

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики и отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в субботу утром депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.

"Это решение Всекитайского собрания народных представителей стало еще одним свидетельством вашего высокого авторитета, признания ваших заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите ее интересов на международной арене", — говорится в поздравлении.

Путин отметил "достигнутый за последнее время во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем", которые стали настоящим образцом равноправного и взаимовыгодного сотрудничества ведущих держав.

Президент РФ также передал председателю КНР, что будет рад новым встречам с ним, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении совместными усилиями российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наполнении его новым содержанием, что послужит благополучию дружественных народов двух стран и будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.