Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Лондона приняты

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты, официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", — приводит ее слова RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что заявления Запада о причастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим газом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления.

"Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили", — сказал Песков.

Москва, подчеркнул пресс-секретарь, неоднократно повторяла, что имеет никакого отношения к истории с отравлением Сергея Скрипаля.

"Россия неоднократно повторяла, что никакого отношения не имеет. В данном случае очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства", — отметил Песков.

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в Россию передали десять человек.