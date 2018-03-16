Спецпредставитель Макрона отправится в Москву для подготовки его визита

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман в скором времени посетит Москву для подготовки визита Эммануэля Макрона в РФ.
Накануне посол Франции в России Сильви Берманн также сообщила РИА Новости, что подготовка к визиту Макрона в РФ продолжается.
Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума "Трианонский диалог".