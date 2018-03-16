Спецпредставитель Макрона отправится в Москву для подготовки его визита

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман в скором времени посетит Москву для подготовки визита Эммануэля Макрона в РФ.

"Я скоро поеду в Москву, чтобы заняться подготовкой визита президента Макрона, который через два месяца отправится в Москву и Санкт-Петербург", — сказал журналистам Шевенман, принимавший участие в дискуссионной сессии, посвящённой российско-французским отношениям, в российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

Накануне посол Франции в России Сильви Берманн также сообщила РИА Новости, что подготовка к визиту Макрона в РФ продолжается.

Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума "Трианонский диалог".