Толстой: большинство глав делегаций в ПАСЕ высказались за диалог с Россией

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Большинство членов ad-hoc комитета и глав делегаций в ПАСЕ высказались за восстановление диалога с Россией, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

В Париже в пятницу прошло второе заседание ad-hoc комитета Бюро ПАСЕ по гармонизации работы органов Совета Европы и Ассамблеи.

"В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников – главы национальных делегаций и главы политических групп – высказались в поддержку усилий руководства Ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая Российскую Федерацию. Традиционно против этого выступили представители Украины, стран Прибалтики, а также представители Великобритании", — цитирует Толстого пресс-служба депутата.

Парламентарий отметил, что глава британской делегации Роджер Гейл в ходе заседания выступил с предложением отстранить представителей России от дискуссии в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Разговор с Россией при помощи ультиматумов неприемлем и никогда не приводил и не приведет к какому-либо результату, а площадка ПАСЕ является площадкой диалога и сотрудничества, которому неплохо было бы поучиться нынешним британским властям, озвучивающим беспрецедентные и бездоказательные обвинения в адрес России в связи с отравлением в Солсбери", — подчеркнул депутат.