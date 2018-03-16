Посол России: контакты посольства с Форин-офисом сохраняются

ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне поддерживает связи с МИД Великобритании, но они очень лимитированы, это вызывает беспокойство, заявил российским журналистам в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

"Естественно, такие контакты сохраняются, но идут на очень низком уровне. После заявления Терезы Мэй (премьера Британии – ред.) официальные контакты прекращены, но это касается контактов высокого уровня. Собственно, их особо и не было по той простой причине, что наши позиции по таким крупным вопросам, как Сирия, Украина, по существу, по всем ближневосточным вопросам существенно расходится", — пояснил посол.

Он отметило, что британцы выступают за смену правительства в Сирии, а позиция РФ абсолютно другая. "Плюс еще есть масса других вопросов, по которым есть расхождения. Именно поэтому последний крупный контакт это был приезд Бориса Джонсона в Москву и встреча его с Лавровым", — отметил посол.

"Что касается более низкого уровня, то мы, конечно, поддерживаем связи с Форин-офисом, но они очень лимитированы, и те небольшие чиновники, которые занимаются этими вопросами, они, по существу, не уполномочены серьезно обсуждать какие-то темы. Это серьезно нас беспокоит, потому что здесь возникает вопрос, то ли это политический заказ, то ли некомпетентность. Вот в таких вот условиях приходится сегодня работать здесь, в Великобритании", — отметил Яковенко.