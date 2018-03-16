Высылаемые из Великобритании российские дипломаты покинут страну 20 марта

ЛОНДОН, 16 мар — РИА Новости, Мария Табак. Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут страну 20 марта, сообщил российским журналистам в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Они уедут 20 числа", — сказал Яковенко.

"Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — добавил он.

Комментируя заявления британских властей о том, что высылаемые — незаявленные сотрудники разведслужб, Яковенко заявил, что "это такая легенда, которая активно распространяется".

"Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости. Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы, но это дело все было поддержано правительством. Для того чтобы визуализировать этот откровенно недружественный, я бы сказал, враждебный шаг нужны какие-то действия. Рычагов влияния на Россию практически нет, в Великобритании они просто отсутствуют. Вот есть посольство, состав которого можно резко сократить, и для того, чтобы подать все это дело британской публике, все, естественно, должны быть названы шпионами, людьми, которые работают неизвестно на кого", — отметил посол.

"Эти люди — обычные дипломаты" — добавил он.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.