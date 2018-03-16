Белоусов рассказал об указе о "национальных целях развития России"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новост. Готовящийся указ президента РФ впервые определит национальные цели развития страны на среднесрочный период, что крайне важно в силу обязательности исполнения документа для всех уровней власти, заявил помощник главы государства Андрей Белоусов.

"Главный момент перечня поручений — это подготовка указа президента Российской Федерации, который должен быть представлен президенту до 15 апреля", — сказал Белоусов журналистам.

"В этом указе впервые должны быть определены национальные цели развития РФ на среднесрочный период. Почему это важно? Потому что это означает, что будут определены приоритеты, цели, которые будут обязательны для всех уровней власти, для всех органов власти, включая правительство, субъекты, муниципалитеты, на всей территории Российской Федерации", — отметил помощник главы государства.

Президент России Владимир Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. Глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса. В пятницу пресс-служба Кремля обнародовала поручения главы государства по реализации послания.