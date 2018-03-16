В послании Федеральному собранию нет ни одного лишнего слова, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что в его послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова, его готовили год.

"Мы вообще над этим посланием год, наверное, работали, над его гражданской частью, не военной, а гражданской. И здесь нет ни одного лишнего слова",- сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения в пятницу.

Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

В ходе послания президент заявил, что в России необходимо создать специальную общенациональную программу борьбы с раком. По его словам, к решению этой задачи нужно привлекать науку и фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения. Помимо этого, президент сказал, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, а расходы на развитие медицины должны стремиться к 5% ВВП.