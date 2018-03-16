Россия будет одной из первых стран, которые посетит новый лидер Кубы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия будет в числе стран, которые новый кубинский лидер должен будет посетить в первую очередь, заявил РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Россия для Кубы не только стратегический партнер, но мы имеем исторические, дружественные отношения. По моему мнению, конечно, одной из первых стран, которые новый президент Кубы посетит, обязательно будет Россия", — ответил он на вопрос о том, посетит ли Россию новый кубинский лидер после завершения смены руководства Кубы.

В воскресенье на Кубе прошли парламентские выборы. На своем первом заседании 19 апреля парламент изберет членов Госсовета Кубы, которые в свою очередь назовут нового главу кубинского государства. Сейчас должность главы Госсовета и совета министров Кубы занимает 86-летний Рауль Кастро, но он ранее заявил, что покинет эти посты в апреле.

По оценкам экспертов, пока основным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель — 57-летний первый замглавы Госсовета.