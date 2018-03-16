Властям надо формулировать задачи на ближайшие шесть лет, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Властям РФ необходимо формулировать задачи на ближайшие шесть лет, сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по здравоохранению.

"Нам надо формулировать задачи на предстоящее шестилетие. Поэтому я искренне говорю, конечно, здесь министры есть, и премьер есть, и с председателем правительства мы постоянно это обсуждаем, с коллегами из других министерств и ведомств, спорим очень много. Но вот послушать людей, которые сами, своими руками что-то делают, представляет особую ценность. Поэтому я вот с представителями разных отраслей и встречаюсь, конечно, нам никуда не деться от внутриполитического календаря. Нам просто нужно формулировать задачи на ближайшие шесть лет. Я очень рассчитываю, и так у нас и получается, что мы вот говорим о том, что считаем наиболее важным, интересным и перспективным, необходимым для реализации", — сказал Путин.