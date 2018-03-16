Путин сообщил о подготовке указов по конкретным направлениям и отраслям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Подготовка нового издания президентских указов началась, в них должны быть учтены новые ориентиры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, нам нужно будет, исходя из того, что сделано, и исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры", — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения. Он рассказал, что сегодня начнётся подготовка указов по конкретным направлениям.

"Сейчас вышли мои поручения правительству и администрации, и начнётся подготовка этих конкретных указов по направлениям и отраслям", — сказал президент.