Экстренных заявлений от Путина пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить какие-либо мероприятия или делать экстренные заявления до выборов, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в пятницу.

"Пока не планируется. Будем надеяться, что ничего не потребует каких-то экстренных заявлений", — ответил Песков на просьбу уточнить, можно ли ожидать каких-то экстренных заявлений или мероприятий от президента до выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.